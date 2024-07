L'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) désignent les stratégies de planification fiscale qui exploitent les lacunes et les disparités des règles fiscales pour transférer artificiellement des bénéfices vers des lieux où l'impôt est faible ou inexistant et où l'activité économique est faible ou inexistante, de sorte que l'impôt global sur les sociétés payé est faible ou inexistant. Selon des estimations prudentes datant de janvier 2017, les pertes annuelles représenteraient entre 4 et 10 % des recettes mondiales de l'impôt sur les sociétés, soit entre 100 et 240 milliards de dollars par an.

Dans le cadre du projet BEPS de l'OCDE et du G20, les juridictions ont élaboré conjointement 15 mesures pour lutter contre l'évasion fiscale, améliorer la cohérence des règles fiscales internationales et garantir un environnement fiscal plus transparent. Les dirigeants des pays de l'OCDE et du G20, ainsi que d'autres dirigeants, ont insisté sur la mise en œuvre rapide de ce paquet BEPS complet. L'instrument multilatéral BEPS (IM BEPS) répond à cet appel à une action rapide en mettant en œuvre les mesures BEPS qui nécessitent des modifications des conventions fiscales.