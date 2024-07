Stratégies collaboratives pour la création de valeur partagée au niveau du pays

Ce Cadre est un outil opérationnel donnant des orientations pratiques pour tirer meilleur parti du développement des ressources naturelles non renouvelables dans le but d’édifier, d’une manière évolutive, des économies compétitives, diversifiées et durables. Il constitue un guide sur la façon dont les gouvernements hôtes, les industries extractives et la société civile peuvent œuvrer de concert, de manière systématique et structurée, pour permettre la création de valeur partagée au niveau du pays et appuyer la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le Cadre dépasse les frontières sectorielles et expose des stratégies propres à éclairer une élaboration des politiques plus intégrée, cohérente et efficace. Il suggère également des mécanismes de suivi et d’évaluation afin de mesurer progrès et impacts au fil du temps. Destiné aux gouvernements, à l’industrie et à la société civile, il articule les rôles respectifs afin d’améliorer la collaboration, le respect et la responsabilité mutuels.