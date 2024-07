Rapport du Secrétaire général de l’OCDE aux ministres 2021

Cette édition du rapport du Secrétaire général de l'OCDE aux ministres présente les principales réalisations de l'OCDE en 2020. Elle met l’accent sur les efforts de l’Organisation pour contribuer à la gestion de la crise du COVID-19 et ouvrir la voie à une reprise qui soit à la fois plus forte, plus inclusive, plus résiliente et plus verte. Elle décrit les travaux de l’OCDE dans tout un éventail de domaines essentiels tels que la santé, l’emploi, les inégalités, l'économie, la fiscalité, l'éducation, l'environnement, et bien d’autres encore. Ce rapport présente aussi les activités du Secrétaire général et de son cabinet, ainsi que celles des directions, des Secrétariats des entités appartenant à la famille OCDE et des partenaires sociaux de l'OCDE.

L'OCDE s'efforce de trouver des solutions fondées sur des données probantes à toute une série de défis sociaux, économiques et environnementaux, en promouvant « Des politiques meilleures pour une vie meilleure ». L’OCDE constitue l’une des sources les plus importantes et les plus fiables de recherche et de données statistiques comparables au monde. Elle fait office de pionnier pour l’élaboration de nouvelles trames narratives et de nouvelles initiatives à l’échelle mondiale, mais aussi de « laboratoire d’action », prêt à soutenir ses membres et partenaires grâce à ses données, ses normes et ses conseils stratégiques.