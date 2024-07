Rapport du Secrétaire général de l’OCDE aux ministres 2020

L'OCDE s'efforce de trouver des solutions fondées sur des données probantes à toute une série de défis sociaux, économiques et environnementaux, en promouvant "Des politiques meilleures pour une vie meilleure". La propagation mondiale du coronavirus en 2020 a rendu l'engagement au service de cet objectif d'autant plus pertinent. Cette édition du Rapport du Secrétaire général de l'OCDE aux ministres présente les principales réalisations de l'OCDE en 2019. Elle décrit les travaux de l'OCDE sur l'économie, l'emploi, l'éducation, la santé, les inégalités, l'environnement, la fiscalité et bien d’autres domaines, dans le contexte d’un monde en rapide évolution. Ce rapport présente également les activités du Secrétaire général et de son bureau, ainsi que celles des directions, agences, entités spéciales et comités consultatifs de l'OCDE.

L’OCDE constitue au niveau mondial l’une des sources les plus importantes et les plus fiables de recherche et de données statistiques comparables. C’est aussi un forum et un pôle de connaissances sans équivalent pour l’échange d’expériences, le partage de bonnes pratiques et la formulation de conseils sur les politiques publiques et l’élaboration de normes de référence au niveau mondial. Cette année marquera le 60e anniversaire de l’Organisation : ce sera l'occasion de nous retourner sur le passé et d’élaborer une vision pour l'avenir. Plus que jamais, nous avons besoin de politiques fondées sur des données probantes pour construire des sociétés et des économies qui soient plus résilientes, plus inclusives et plus durables.