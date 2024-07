Rapport du Secrétaire général aux ministres 2019

« En 2018, l’OCDE s’est employée avec plus de détermination et d’ardeur que jamais à promouvoir « des politiques meilleures pour une vie meilleure ». Nous continuerons de défendre les valeurs communes qui définissent notre Organisation : ouverture mondiale, coopération internationale, intégration économique, respect mutuel et tolérance culturelle. Nous poursuivrons notre action en faveur d’un modèle de croissance plus inclusif et plus durable qui réponde aux besoins des citoyens. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE.

L’OCDE recherche des solutions fondées sur des données probantes pour faire face à tout un ensemble de défis sociaux, économiques et environnementaux. Le rapport annuel du Secrétaire général de l'OCDE aux Ministres couvre les activités de l’OCDE en 2018 et quelques événements marquants de l’année 2019. Il présente les travaux de l’OCDE sur l’économie, l’emploi, l’éducation, l’environnement et bien d’autres domaines dans le contexte d’un monde en évolution rapide. Les activités du Secrétaire général et de son Cabinet, ainsi que celles des directions, des agences, des entités spéciales et des comités consultatifs de l’OCDE y sont également décrites. Forte de près de 60 ans d’expérience et de réflexion, l’OCDE constitue au niveau mondial l’une des sources les plus importantes et les plus fiables de recherche et de données statistiques comparables. C’est aussi un forum et un pôle de connaissances sans équivalent pour l’échange d’expériences, le partage de bonnes pratiques et la formulation de conseils sur les politiques publiques et l’élaboration de normes mondiales.