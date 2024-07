Scénarios pour le monde de 2035

Face à des mutations rapides et à une forte incertitude, les organisations doivent se préparer à l’imprévu. Le présent rapport étudie trois scénarios – Un monde à voies multiples, Des mondes virtuels, et Un monde vulnérable – ainsi que leurs possibles implications pour l’avenir de la collaboration mondiale et pour des organisations telles que l’OCDE. Il passe en revue des mutations et des tendances qui pourraient influer sur l’évolution du monde dans les quinze prochaines années, et propose des réflexions stratégiques ainsi que des pistes d'action possibles visant à assurer l’agilité, la résilience et la préparation de l’Organisation à l'avenir. Préparé par l’Unité de prospective stratégique de l’OCDE à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire de l’Organisation, ce rapport a pour objet de stimuler le dialogue entre tous ceux qui souhaitent contribuer à préparer l’OCDE à faire face aux besoins en constante évolution de la communauté internationale dans le contexte d'un avenir hautement incertain et dynamique.