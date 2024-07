Innovation et transitions vertes

Même si les politiques d’innovation devraient jouer un rôle plus important dans les stratégies de neutralité carbone, elles ne suffisent pas à elles seules et doivent s’inscrire dans un ensemble plus large de politiques climatiques. Ces mesures devraient inclure la suppression progressive des subventions aux combustibles fossiles et l’introduction d’une tarification, de réglementations et de normes sur le carbone.

Les conditions-cadres qui encouragent l’innovation et le changement technologique sont également importantes. Par exemple, les politiques de concurrence et d’entrepreneuriat jouent un rôle essentiel en encourageant le dynamisme des entreprises, la création de nouvelles entreprises innovantes et la réaffectation des ressources vers les entreprises les plus économes en ressources. Les politiques en matière d’éducation, de compétences et de sciences sont à leur tour nécessaires pour garantir que la transformation puisse s’appuyer sur un ensemble approprié de compétences et de recherche.