Innovation axée sur des missions

Les politiques d’innovation axées sur des missions (MOIP) deviennent de plus en plus sophistiquées, s’éloignant des méthodes plus anciennes, moins ciblées et fragmentaires pour s’attaquer à des problèmes systémiques comme le changement climatique. Même si des progrès significatifs ont été réalisés au cours des cinq dernières années, ces politiques s’appuient souvent trop sur des solutions technologiques. Elles utilisent les outils et les budgets des politiques de recherche et d’innovation, mais elles peinent à impliquer les organismes sectoriels et réglementaires. En outre, on constate une absence notable de participation massive du secteur privé, pourtant cruciale pour la mise en œuvre généralisée des innovations.

À ce stade précoce, il est vital que les MOIP évoluent et améliorent leur efficacité. Cela implique de s’appuyer sur les plans stratégiques créés par les premiers utilisateurs, des groupes de pionniers engagés. Ces groupes ont mis en place des structures de coordination et conçu un ensemble d'actions personnalisées. Les prochaines étapes consistent à attirer de nouveaux participants ainsi que leurs budgets, leurs outils et leur expertise.