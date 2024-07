Intégration économique et sociale des migrants

Parmi les personnes nées à l'étranger et résidant dans leur pays d'accueil depuis plus de 10 ans, plus de la moitié possèdent aujourd'hui la nationalité de ce pays. Cette proportion est plus élevée dans les pays où une grande partie de la population née à l'étranger appartient à des minorités nationales qui bénéficient d'un accès automatique ou simplifié à la citoyenneté, ainsi que dans les pays d’installation de l'OCDE. L'acquisition de la citoyenneté est aussi généralement plus répandue parmi les personnes nées dans un pays en développement. Dans la plupart des pays, les immigrés d'Afrique et d'Asie sont les groupes qui comptent le plus grand nombre de citoyens naturalisés. A l’inverse, les immigrés originaires de la même région que le pays d'accueil sont moins susceptibles d'acquérir la nationalité.