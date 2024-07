Prêts à aider ?

Ce rapport porte sur les mesures à même d’améliorer la résilience des systèmes de gestion des afflux soudains et massifs de réfugiés et d’autres immigrés vulnérables. Il débute par une vue d’ensemble des flux récents d’immigrés en quête de protection, en étudie les conséquences économiques probables et décrit l’action multilatérale sans précédent qui en a résulté. Il examine ensuite le processus d’intégration des réfugiés et des autres immigrés vulnérables au regard de leurs résultats économiques et sociaux et de certains facteurs particuliers de vulnérabilité. Il propose également une évaluation globale des politiques de transition actuelles visant à aider les réfugiés à vivre dans les pays de destination et de transit, ainsi que dans les pays d’origine en cas de retour. Enfin, le rapport aborde des questions liées à l’anticipation, au suivi et à la réactivité, en examinant le rôle des mécanismes d’alerte précoce et les possibilités d’amélioration de l’information de manière à mieux suivre les résultats de l’intégration et à définir les politiques à mettre en œuvre.