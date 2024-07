Perspectives des migrations internationales 2023

L'édition 2023 des Perspectives des migrations internationales analyse les évolutions récentes des mouvements migratoires et de l'insertion des immigrés sur le marché du travail dans les pays de l'OCDE. Elle observe également les changements récents en matière de politiques migratoires et d'intégration dans les pays de l'OCDE. Cette édition comprend deux chapitres spéciaux sur l'intégration des mères migrantes sur le marché du travail et sur la fécondité des populations migrantes dans les pays de l'OCDE. Les Perspectives comprennent également des notes par pays et une annexe statistique détaillée.