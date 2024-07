Les indicateurs de l’intégration des immigrés 2023

Cette publication réalisée conjointement par l’OCDE et la Commission européenne présente une comparaison internationale approfondie des résultats des immigrés et de leurs enfants en matière d’intégration pour l’ensemble des pays de l’UE et de l’OCDE, ainsi que certains autres pays sélectionnés. Il comprend 83 indicateurs organisés autour de trois grands thèmes : marché du travail et compétences, conditions de vie, engagement civique et intégration sociale. La publication propose également des données détaillées sur les caractéristiques des populations immigrées et des ménages immigrés. Trois chapitres spéciaux sont enfin consacrés aux résultats d’intégration de groupes spécifiques : les immigrés âgés, les jeunes de parents nés à l’étranger, et les ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne et dans les pays européens de l’OCDE.