Perspectives des migrations internationales 2021

L'édition 2021 des Perspectives des migrations internationales analyse les évolutions récentes des mouvements migratoires et de l’insertion des immigrés sur le marché du travail dans les pays de l'OCDE. Elle observe également les changements récents de politiques en matière de gouvernance de l’immigration et de l'intégration des immigrés dans les pays de l'OCDE. La présente édition comprend deux chapitres spéciaux, l’un fournissant une analyse approfondie de l’incidence budgétaire de l’immigration dans les pays de l’OCDE depuis le milieu des années 2000 et l’autre sur les causes et les conséquences de la concentration résidentielle des immigrés. Le rapport contient également des notes par pays et une annexe statistique.