Tendances des migrations internationales

Dans la plupart des pays de l'OCDE, les flux migratoires à caractère permanent (c'est-à-dire les nouveaux arrivants qui ont la perspective d'une résidence permanente) représentent entre 0,3 % et 1 % de la population, les petits pays ayant tendance à enregistrer des flux proportionnellement plus importants. La migration familiale (y compris les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs immigrés) est de loin la composante la plus importante, suivie par la libre circulation, la migration professionnelle et les flux humanitaires. À cela s'ajoutent les mouvements temporaires, tels que les étudiants, les travailleurs étrangers temporaires et les demandeurs d'asile. La migration temporaire de main-d'œuvre tend à être beaucoup plus importante que la migration à caractère permanent de travailleurs étrangers, tandis que les étudiants internationaux sont une source importante et croissante de migration permanente de main-d'œuvre à l’issue de leurs études.