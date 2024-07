Changement climatique, démographie et migration

Le changement climatique et les changements démographiques sont deux des défis mondiaux les plus pressants de notre époque, avec des implications pour la migration et les migrants dans le monde. Les tendances démographiques mondiales, ainsi que les événements liés au dérèglement climatique et les efforts déployés pour s'y adapter, façonnent de plus en plus les schémas de migration et de mobilité, présentant à la fois des défis et des opportunités pour les politiques migratoires dans les décennies à venir.