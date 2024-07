Atlas régional de l'Afrique de l'Ouest

Les mutations récentes de l’espace mondial remettent l’intégration régionale au cœur de l’agenda politique et économique de l’Afrique. Cet atlas est à la fois le moteur et le résultat d’un travail de réflexion sur l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Cartes, statistiques et analyses à l’appui, il décrit l’espace ouest-africain, sa population, son peuplement, ses territoires, son économie et ses fragilités. Il mesure le chemin parcouru et les dynamiques d’adaptation à un environnement mondial en pleine mutation. Il identifie les tendances à moyen et long termes et développe une réflexion sur l’avenir.