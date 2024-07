Impact économique des migrations

Les émigrés sont souvent considérés comme une perte pour leur pays d'origine, mais ils peuvent aussi jouer un rôle important dans la promotion du commerce et du développement économique, notamment grâce aux compétences et aux contacts qu'ils ont acquis à l'étranger. Pour exploiter le potentiel des émigrés, il faut toutefois maintenir les liens et mener des politiques adaptées à leurs besoins spécifiques. Pour cela, il est nécessaire d'identifier précisément où, quand et pourquoi les personnes sont parties et quelles sont leurs caractéristiques et leurs compétences. L'OCDE fournit une base de données détaillée sur les caractéristiques et les résultats sur le marché du travail des immigrés par origine, et aide les pays d'origine à exploiter le potentiel de leurs diasporas par le biais d'études nationales