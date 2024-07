Perspectives des migrations internationales 2022

L'édition 2022 des Perspectives des migrations internationales analyse les évolutions récentes des mouvements migratoires et de l'insertion des immigrés sur le marché du travail dans les pays de l'OCDE. Elle observe également les changements récents en matière de politiques migratoires et d'intégration dans les pays de l'OCDE. Cette édition comprend un chapitre spécial sur les réponses des pays de l'OCDE à l'afflux important de réfugiés en provenance d'Ukraine ainsi qu'une série de trois courts chapitres sur les étudiants internationaux analysant respectivement les tendances récentes, les politiques d'attraction et de rétention ainsi que l'impact économique des étudiants internationaux. Les Perspectives comprennent également des notes par pays et une annexe statistique détaillée.