Quel pays de l’OCDE offre les conditions les plus avantageuses aux talents internationaux ?

L’attraction et le maintien en poste des talents internationaux demeurent au premier rang des préoccupations des pays membres de l’OCDE, les travailleurs qualifiés étant les principaux moteurs de la croissance économique, de la compétitivité et de l’innovation. La mobilité des talents joue un rôle essentiel dans la lutte contre les pénuries de compétences et la compensation des répercussions négatives du vieillissement de la main-d’œuvre. Les pays qui ne prennent pas part à la course internationale aux migrants hautement qualifiés risquent de se faire distancer. Cette note de synthèse présente les résultats de la deuxième édition des Indicateurs de l’attractivité à l’égard des talents, élaborés par l’OCDE avec le soutien de la Fondation Bertelsmann. Ces indicateurs mesurent la capacité d’attraction relative des pays selon une approche multidimensionnelle, en tenant compte à la fois de leur cadre d’action en matière de migration, et d’autres facteurs ayant une incidence sur leur capacité à attirer et retenir les talents internationaux. Cette nouvelle édition est une mise à jour de la première édition de 2019, et permet de comparer l’attractivité des pays à l’égard des talents dans le temps.