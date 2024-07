Perspectives des migrations internationales 2019

L'édition 2019 des Perspectives des migrations internationales analyse les évolutions récentes des mouvements et des politiques migratoires dans les pays de l'OCDE et dans quelques économies non-OCDE. Il examine également l'évolution de la situation des immigrés sur le marché du travail dans les pays de l'OCDE. Le rapport comprend deux chapitres spéciaux, l'un sur la contribution des migrations temporaires au marché du travail dans les pays de l'OCDE et le second sur les effets de long terme de la présence des membres de la famille sur l'intégration. Le rapport comprend également des notes par pays et une annexe statistique.