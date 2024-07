Politiques migratoires, retours et attraction des talents

L'attrait d'un pays pour des travailleurs très recherchés dépend en grande partie de facteurs extérieurs à la politique migratoire. Cependant, des éléments tels que les conditions d'obtention des visas, la facilité avec laquelle il est possible de changer d'emploi et d'obtenir un permis de séjour permanent, et même les délais de traitement administratif, peuvent tous faire la différence. Comme le montrent les indicateurs de l'OCDE sur l'attractivité des talents, les changements de politique peuvent rendre les pays plus attrayants pour les meilleurs et les plus brillants.