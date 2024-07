Capital humain et politiques éducatives

Les économistes partent du principe que les pays dont la population est plus instruite devraient avoir une productivité plus élevée. Au niveau microéconomique, les personnes plus instruites et plus expérimentées ont tendance à percevoir des salaires plus élevés. Il est plus difficile d'identifier une relation positive solide entre les résultats économiques et le capital humain au niveau macroéconomique, où ce lien n'a pas été établi jusqu'à présent.

Notre nouvelle mesure présente un lien étroit avec la productivité, le potentiel de gains de productivité étant beaucoup plus important du fait de l'amélioration de la composante qualitative que de la composante quantitative du capital humain. L'ampleur de ces gains potentiels de productivité multifactorielle est comparable à une amélioration standardisée similaire de la réglementation du marché des produits, mais les effets se matérialisent avec des délais beaucoup plus longs.



Pour plus de détails, voir : « A new macroeconomic measure of human capital exploiting PISA and PIAAC : Linking education policies to productivity » par Égert, de La Maisonneuve et Turner (2022).