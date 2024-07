La capacité limitée des États fragiles à faire face aux défis économiques mondiaux, aggravée par les conflits et l’instabilité en cours, a exacerbé les niveaux de pauvreté, entravé l’accès aux services essentiels et entravé les perspectives de croissance économique. Garantir la résilience économique est devenu un facteur crucial pour favoriser la paix et la stabilité dans la région. Cela implique de renforcer la capacité de l'économie à résister aux chocs grâce à des politiques macro-économiques fortes, à la diversification et à la promotion d'économies dirigées par le secteur privé. Dans le cadre de l'accent mis sur la résilience économique, le programme a travaillé sur les points suivants :

Le Groupe de travail MENA-OCDE sur la résilience économique a été lancé à Beyrouth en mai 2017 et est coprésidé par le Liban, l'Allemagne et la Banque islamique de développement. Le Groupe de travail vise à aligner les travaux du Programme pour la compétitivité MENA-OCDE sur les besoins des pays les plus touchés par les conflits et la fragilité dans la région.



Le projet UE-OCDE « Promouvoir la résilience économique au Yémen » a permis un fonctionnement de base des principales institutions économiques centrales, à la fois grâce au renforcement des capacités humaines et à l'amélioration des capacités de planification politique au sein de ces institutions.



Le projet UE-OCDE sur la promotion du dialogue public-privé en Libye a encouragé un dialogue économique et social plus actif entre les acteurs publics et privés libyens.