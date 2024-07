Le Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE rassemble un large éventail d’experts fiscaux de près de 50 pays pour aborder des questions internationales et nationales, liées à la fiscalité directe et indirecte. En nous appuyant sur des relations solides avec les membres de l'OCDE et un grand nombre de pays non membres de l'OCDE, du G20 et en développement, qui participent sur un pied d'égalité, ainsi que sur la contribution des entreprises et de la société civile, nous veillons à ce que nos solutions soient adaptées à une économie moderne, mondialisée et numérisée.