Achim Pross

À ce titre, il est responsable d'un certain nombre de résultats clés, notamment de la Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale (Norme commune de déclaration), des travaux menés par l’OCDE en vue de relever les défis fiscaux posés par la transformation numérique de l’économie, d’un grand nombre des Actions du projet BEPS ainsi que des travaux sur l’administration de l’impôt, la sécurité juridique en matière fiscale et la lutte contre la délinquance fiscale et autres délits financiers. Il est arrivé à l’OCDE en 2011.

Avant de rejoindre l’OCDE, il a travaillé au sein du département fiscal d'un grand cabinet d’avocats étatsunien, dans ses bureaux de Washington D.C., Paris et Londres. Auparavant, il a occupé les fonctions d’assistant au Centre de recherche sur la fiscalité étrangère et internationale et le droit financier de l’Université de Munich.

M. Pross est juriste de formation. Il a fait ses études de droit à l’Université de Munich, à la London School of Economics et au Georgetown Law Centrer (Washington D.C.), il est titulaire d'un doctorat (mention très honorable) en fiscalité internationale et, en 1997, il a remporté le prix Mitchell B. Carroll décerné par l’International Fiscal Association.

