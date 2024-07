Manal Corwin

Avant d'occuper son poste à l'OCDE, Manal était responsable principale de la pratique fiscale nationale de KPMG à Washington et responsable de la politique fiscale régionale aux États-Unis, membre du conseil d'administration de KPMG et administrateur principal. Auparavant, elle occupait le poste de chef national des services pour la fiscalité internationale et de chef du réseau mondial BEPS de KPMG. Avant d’intégrer KPMG, Manal a été conseillère en fiscalité internationale au Bureau de la politique fiscale et sous-secrétaire adjointe aux affaires fiscales internationales au département du Trésor américain. Elle y a notamment façonné le développement et la mise en œuvre du FATCA et a été chef des délégations chargées de négocier des conventions fiscales avec plusieurs pays. Avant cette expérience, Manal a exercé en tant qu'avocate spécialisée en fiscalité internationale et a été rédactrice en chef de la Boston University Law Review.

Manal a également été déléguée des États-Unis et vice-présidente du Comité des affaires fiscales de l'OCDE et a participé activement à la création et au développement de l'initiative de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (BEPS). Elle a aussi été déléguée américaine au Forum mondial sur la transparence et l'échange d'informations à des fins fiscales.



De nationalité américaine, Manal est titulaire d'un Bachelor of Arts (cum laude) de l'Université de Harvard et d'un Juris Doctor (magna cum laude) de la faculté de droit de l'Université de Boston. Elle parle couramment l'anglais et l'arabe et maîtrise le français.



Mis à jour le 3 avril 2023