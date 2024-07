Ben Dickinson

Ben a été Chef de la Division des relations internationales et du développement (CTP/GRD) depuis 2015. Avant d'occuper ce poste, Ben a été responsable de la fiscalité et du développement, chargé de la mise en place d'un programme fiscal conjoint DCD/CTP pour les pays en développement (2010-2015) et Chef de l'Unité Gouvernance, conflits et États fragiles (2005-2010). Avant de rejoindre l'OCDE, Ben a occupé divers postes au sein du ministère britannique pour le développement international (DFID) : Conseiller principal en gouvernance à Londres, Moscou et Kiev (2002-2005) ; Conseiller en gouvernance à Jakarta (1999-2002) ; Directeur des services de développement et de formation à Islamabad (1998-1999) et Chef de projet en gouvernance à Nairobi (1994-1998).

De nationalité britannique, Ben est titulaire d'une maîtrise en économie de l'université de Manchester et d'une licence en administration de l'université de Brighton.

Dernière mise à jour : 1 juillet 2024