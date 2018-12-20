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Повышение роли Шардаринской многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры в Казахстан

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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264310063-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Studies on Water

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русский

Cite this content as:

OECD (2018), Повышение роли Шардаринской многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры в Казахстан, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264310063-ru.
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