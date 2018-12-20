Повышение роли Шардаринской многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры в Казахстан

Вода – ресурс, крайне необходимый для экономического роста, окружающей среды и здоровья человека. Тем не менее, эффективное и результативное управление водными ресурсами является вызовом для правительств многих стран мира. Проблема сложная и многогранная: миллиарды людей не имеют пока доступа к безопасной воде и надлежащему водоотведению; конкуренция за воду между разными видами водопользования и водопользователями растет; и требуются значительные капвложения для поддержания и улучшения водохозяйственных систем, как в странах-членах ОЭСР, так и в других странах. Данная серия исследований ОЭСР по воде содержит анализ водной политики и руководства по экономическому, финансовому и организационному аспектам управления водными ресурсами. Эти аспекты обычно находятся в центре водных проблем и в них содержится ключ к решению сложных задач водной политики.

В мире имеется более 8000 крупных систем многоцелевой водохозяйственной инфраструктуры (МЦВИ), которая вносит вклад в экономическое развитие, а также водную, продовольственную и энергетическую безопасность. МЦВИ включают в себя все рукотворные водохозяйственные системы: дамбы, плотины, водохранилища и связанные с ними оросительные каналы и системы водоснабжения. На примере Шардаринской МЦВИ, которая находится в бассейне нижней Сыр-Дарьи в Южно-Казахстанской и Кзыл-ординской областях Казахстана, данный отчет рассматривает варианты и наполнение стратегий инвестирования в МЦВИ, которые обеспечат высокую экономическую отдачу и потенциальную финансовую окупаемость проектов, причем делает это с помощью применения специальной компьютерной модели и на основе изучения опыта 15 различных МЦВИ, расположенных в разных странах мира.