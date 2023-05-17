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Улучшение рамочных условий для цифровой трансформации бизнеса в Казахстане

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DOI
https://doi.org/10.1787/6b6e7aa8-ru
Authors
OECD
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русский

Cite this content as:

OECD (2023), Улучшение рамочных условий для цифровой трансформации бизнеса в Казахстане, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6b6e7aa8-ru.
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