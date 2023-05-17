Улучшение рамочных условий для цифровой трансформации бизнеса в Казахстане

В последние годы в Казахстане была разработана комплексная система цифрового управления и создаются нормативно-правовые условия для цифровой трансформации экономики страны. Цифровизация частного сектора требует дальнейшего улучшения рамочных условий, таких как надежный доступ к широкополосным услугам, качество и доступность сетей, а также цифровая безопасность для бизнеса.

Основываясь на результатах недавней работы ОЭСР по изучению цифровых рамочных условий, в данном отчете рассматриваются правовые и операционные условия, которые сдерживают цифровую трансформацию частных компаний в Казахстане. Отчет предлагает три группы действий: (1) устранение пробелов в качестве интернета и возможности подключения, в частности, путем мобилизации местных исполнительных органов для повышения качества и плотности сетей, а также путем расширения участия частного сектора в процессе разработки политики; (2) повышение конкуренции и инвестиционной привлекательности телекоммуникационного сектора путем создания независимого национального регулятора телекоммуникаций и разработки целевой стратегии привлечения инвестиций для подготовки к развертыванию сетей связи следующего поколения; и (3) адаптация нормативно-правовой базы для фирм, приспосабливающихся к новым цифровым вызовам, и повышение их осведомленности о цифровой безопасности.