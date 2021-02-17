COVID-19 и экологизация экономики стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

Как и во многих странах, пандемия COVID-19 отрицательно сказалась на экономике стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, ответные меры правительств которых заключались в смягчении воздействия пандемии на систему здравоохранения и оказании поддержки затронутым пандемией предприятиям и работникам. В рамках ответных мер, большинство стран ВЕКЦА также реализовали меры, которые могут способствовать достижению экологических целей. Тем не менее многое еще остается сделать, чтобы планы восстановления ускорили переход к «зеленой» экономике, тем самым повышая устойчивость к внешним шокам. В настоящем отчете проводится анализ мер, направленных на борьбу с COVID-19, предпринимаемых в 11 странах ВЕКЦА, на основании их потенциала к ускорению перехода к более «зеленой», стойкой к изменению климата и низкоуглеродной экономике. В рекомендациях предлагаются способы обеспечения содействия усилий правительств восстановлению экономики с учетом целей по борьбе с изменением климата, сохранению биологического разнообразия и расширению природоохранной деятельности.