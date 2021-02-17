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COVID-19 и экологизация экономики стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии

Policy paper

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DOI
https://doi.org/10.1787/37dc59cf-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) (Russian version)
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English
русский

Cite this content as:

OECD (2021), “COVID-19 и экологизация экономики стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии”, OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19) (Russian version), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/37dc59cf-ru.
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