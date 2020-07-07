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Устойчивая инфраструктура для низкоуглеродного развития в Центральной Азии и на Кавказе

анализ текущей ситуации и определение потребностей
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DOI
https://doi.org/10.1787/edba62eb-ru
Authors
OECD
Tags
Green Finance and Investment

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русский

Cite this content as:

OECD (2020), Устойчивая инфраструктура для низкоуглеродного развития в Центральной Азии и на Кавказе: анализ текущей ситуации и определение потребностей , OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/edba62eb-ru.
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