Устойчивая инфраструктура для низкоуглеродного развития в Центральной Азии и на Кавказе

В настоящем отчете анализируются планируемые инфраструктурные проекты, основы принятия решений относительно развития инфраструктуры и документы по вопросам стратегического планирования, существующие в восьми странах Центральной Азии и Кавказа: Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. В нем проводится сопоставление текущих инвестиционных потоков с национальными целями в области развития стран для указания несоответствий между ними и предоставляются рекомендации директивным органам для более полной интеграции проблем, связанных с изменением климата, и прочих экологических вопросов в процессы принятия решений относительно развития инфраструктуры. В отчете представлен комплексный обзор инфраструктурных инвестиций, в основном в сфере транспорта и энергетике, осуществляемых в регионе, а также указаны риски и возможности, связанные с нынешними тенденциями в области инвестиций.