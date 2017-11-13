Financing Climate Action in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia (Russian version)

Цель настоящего доклада заключается в освещении того, каким образом страны ВЕКЦА и их партнеры по сотрудничеству в целях развития ведут совместную работу по финансированию усилий, направленных на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата, с использованием базы данных Комитета ОЭСР по помощи в целях развития для анализа потоков климатического финансирования в разбивке по секторам, поставщикам финансирования, финансовым инструментам, каналам и т.д. В 2013 и 2014 годах одиннадцати странам ВЕКЦА был выделен значительный объем финансирования из международных институциональных источников (3,3 миллиарда долларов США в год), однако масштабы этого финансирования значительно варьируются от страны к стране и не являются достаточными для достижения или превышения плановых показателей в области климата, которые были заявлены ими в предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладах (ПОНУВ), представленных к 21-й Конференции сторон РКИК ООН.

Хотя странами ВЕКЦА уже разработан целый ряд стратегий, связанных с климатом, вопрос о том, насколько эффективно осуществляются эти стратегии и в какой степени они способствуют дальнейшей мобилизации климатического финансирования, остается открытым. В связи с этим настоящий документ предлагает вопросы, отвечая на которые правительства стран ВЕКЦА смогут самостоятельно оценить свою готовность к использованию возможностей доступа к увеличивающимся объемам климатического финансирования из государственных, частных, международных и внутренних источников.