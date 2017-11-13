Skip to main content

Financing Climate Action in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia (Russian version)

Report

More info

DOI
https://doi.org/10.1787/9789264286047-ru
Authors
OECD
Tags
Green Finance and Investment

Select a language

English
русский

Cite this content as:

OECD (2017), Financing Climate Action in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia (Russian version), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264286047-ru.
Go to top