Субсидирование ископаемых видов топлива в странах Восточного партнерства ЕС

На основе стандартной методологии ОЭСР в исследовании приведены количественные оценки мер государственной поддержки как на потребление, так и на производство угля, нефти, нефтепродуктов, природного газа, а также электрической и тепловой энергии, производимой на основе этих видов ископаемого топлива. В докладе представлены основные выводы анализа механизмов субсидирования ископаемых видов топлива в шести странах Восточного партнерства (ВП) Европейского союза: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине. В исследовании обновлены оценки публикации 2018 года «Энергетические субсидии в странах Восточного партнерства ЕС» с представлением данных и оценок за 2016-2019 годы. Анализ сфокусирован на оценке двух основных типов субсидий на ископаемые виды топлива: прямых трансфертах средств производителям и потребителям и налоговых расходах. В докладе кратко рассмотрены меры политики в области налогообложения и ценообразования в энергосекторе, которые непосредственно или косвенно влияют на динамику субсидий в этом регионе. В приложениях к докладу приведены детальные оценки всех мер поддержки для каждой из шести стран.