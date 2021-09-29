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Субсидирование ископаемых видов топлива в странах Восточного партнерства ЕС

Оценки и последние изменения энергетической политики
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DOI
https://doi.org/10.1787/71fba21a-ru
Authors
OECD
Tags
Green Finance and Investment
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Cite this content as:

OECD (2021), Субсидирование ископаемых видов топлива в странах Восточного партнерства ЕС: Оценки и последние изменения энергетической политики, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/71fba21a-ru.
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