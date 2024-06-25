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Финансирование перехода Узбекистана к «зеленой» экономике

Развитие рынка капитала и возможности для выпуска «зеленых» облигаций
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DOI
https://doi.org/10.1787/62ea4f13-ru
Authors
OECD
Tags
Green Finance and Investment
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русский

Cite this content as:

OECD (2024), Финансирование перехода Узбекистана к «зеленой» экономике: Развитие рынка капитала и возможности для выпуска «зеленых» облигаций, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/62ea4f13-ru.
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