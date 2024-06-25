Масштабы «зеленого» перехода в Узбекистане требуют значительного увеличения частного финансирования для заполнения существующего финансового пробела. Непомерно большая роль государства в экономике Узбекистана и неразвитость внутреннего рынка капитала являются существенными ограничениями и требуют диверсификации источников финансирования «зеленого» перехода. С 2021 года Узбекистан сделал зеленые облигации центральной частью своей стратегии по заполнению финансового пробела и мобилизации новых источников капитала для своих проектов зеленой инфраструктуры. В данной публикации рассматриваются текущее состояние рынка и институциональной структуры в Узбекистане, реформы, которые привели к недавнему выпуску как суверенных, так и корпоративных тематических облигаций, а также сохраняющиеся барьеры для дальнейшего использования этого инструмента. В отчете также представлены рекомендации, касающиеся институционального устройства рынка, нормативно-правовой базы Узбекистана для рынков долгового капитала и открывающихся возможностей для дальнейшего использования зеленых облигаций, предназначенные для ключевых заинтересованных сторон, включая разработчиков политики и участников рынка.
Финансирование перехода Узбекистана к «зеленой» экономике
Развитие рынка капитала и возможности для выпуска «зеленых» облигаций
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Green Finance and Investment
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