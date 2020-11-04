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Поддержка Экологически Чистого Городского Общественного Транспорта и Зеленых Инвестиций в Кыргызстане

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DOI
https://doi.org/10.1787/0d471c2b-ru
Authors
OECD
Tags
Green Finance and Investment
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русский

Cite this content as:

OECD (2020), Поддержка Экологически Чистого Городского Общественного Транспорта и Зеленых Инвестиций в Кыргызстане, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0d471c2b-ru.
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