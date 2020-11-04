Поддержка Экологически Чистого Городского Общественного Транспорта и Зеленых Инвестиций в Кыргызстане

В докладе рассматриваются основные результаты проекта, отвечающего на вопрос: как приток финансовых средств сможет активизировать развитие экологически чистого общественного транспорта и тем самым сократить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ и парниковых газов (ПГ) в крупных городах Кыргызстана, предоставив тем самым анализ для разработки Программы зеленых государственных инвестиций в этой отрасли.

Инвестиции в данную отрасль открывают Кыргызстану возможность решить ключевые задачи своей экологической и климатической политики в рамках перехода страны на «зеленый» экономический путь развития.

Помимо этого, инвестиционная программа направлена на поддержку процесса модернизации городского общественного транспорта в стране и на стимулирование внутреннего рынка к переходу на современные автобусы, в частности, работающие на экологически чистых видах топлива. Планируется, что Программа будет осуществлена в два этапа: первый будет охватывать города Бишкек и Ош, а второй ‑ районы за пределами пилотных городов (т.е. городские пригороды, а также междугородний транспорт). Ожидается, что данные инвестиции принесут значительные экологические, общественные и социально‑экономические выгоды.