В этом докладе рассматриваются основные результаты проекта, касающегося снижения уровня загрязнения воздуха городским общественным транспортом в Казахстане, путем анализа для разработки программы «зеленых» государственных инвестиций в данном секторе. Этот сектор может дать возможность Казахстану решить вопросы государственной политики, связанные с окружающей средой и изменением климата, являющиеся частью государственных целей по переходу к «зеленому» пути экономического развития. Разработанная инвестиционная программа будет также способствовать модернизации автопарка городского общественного транспорта и стимулировать внутренний рынок к переходу на современные автобусы, работающие на экологически чистом топливе. Предусмотрены два этапа реализации программы: первый будет осуществляться в Костанае и Шымкенте, второй будет распространяться на все крупнейшие города в Казахстане. Как ожидается, эти инвестиции приведут в результате к существенному улучшению состояния воздуха.
ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ
ПРОГРАММА «ЗЕЛЕНЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ
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Green Finance and Investment
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