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ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ

ПРОГРАММА «ЗЕЛЕНЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ
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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264304574-ru
Authors
OECD
Tags
Green Finance and Investment

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English
русский

Cite this content as:

OECD (2018), ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ: ПРОГРАММА «ЗЕЛЕНЫХ» ИНВЕСТИЦИЙ, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264304574-ru.
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