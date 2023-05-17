Анализ делового климата в Казахстане

Глобальная ориентированность на более экологически устойчивые экономические модели, обеспечивающие снижение уровня выбросов углекислого газа, повысила значимость долгосрочной программы диверсификации экономики Казахстана. Выполнение лишь части этой программы указывает на наличие ряда сложностей, влияющих на условия для инвестирования, внедрения инноваций и развития предпринимательства. Настоящий отчет, основанный на результатах небольшого целевого опроса иностранных компаний, работающих на территории Казахстана, дает новое представление о восприятии частным сектором текущих реформ и тем самым привлекает внимание к некоторым из наиболее актуальных проблем, стоящих перед органами, отвечающими за разработку и реализацию мер экономической политики, и бизнесом.