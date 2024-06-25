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Диверсификация экспорта Республики Казахстан

институты, политика, инфраструктура
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DOI
https://doi.org/10.1787/b7fd0b55-ru
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2024), Диверсификация экспорта Республики Казахстан: институты, политика, инфраструктура, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b7fd0b55-ru.
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