Диверсификация экспорта Республики Казахстан

Торговые показатели Казахстана продемонстрировали удивительную устойчивость к недавним экономическим потрясениям, среди которых полномасштабное вторжение России в Украину и последовавшие за этим международные санкции. Тем не менее вопрос торговой связанности остается одной из самых серьезных проблем, стоящих перед страной: ее торговая интеграция ограничена низкой плотностью населения и низким уровнем экономической активности, наличием узких мест в инфраструктуре, сложностями в процедурах торговли, и удаленностью от основных рынков. Экономика Казахстана по-прежнему зависит от ограниченного числа экспортных товаров и узкого круга торговых партнеров.

В настоящем докладе обобщаются аналитические рекомендации и рекомендации по наращиванию потенциала в области диверсификации экспорта в Казахстане, представленные ОЭСР в 2022 и 2023 годах. Доклад дополняет недавнюю работу ОЭСР по развитию торговых связей в Центральной Азии. Основное внимание в нем уделяется практическим вопросам диверсификации экспорта, согласованным в сотрудничестве с правительством Казахстана: (i) разработка мер экономической политики по продвижению экспорта МСП; (ii) создание «одного окна» для МСП-экспортеров; и (iii) улучшение трансграничного сотрудничества в каспийских портах Казахстана.