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Поддержка экологически чистого городского общественного транспорта в Казахстане, Кыргызстане и Молдове

Сводный отчет о реализации проекта за период с 2016 по 2019 год
Report

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DOI
https://doi.org/10.1787/411cc0b0-ru
Authors
OECD
Tags
Green Finance and Investment
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Cite this content as:

OECD (2021), Поддержка экологически чистого городского общественного транспорта в Казахстане, Кыргызстане и Молдове: Сводный отчет о реализации проекта за период с 2016 по 2019 год, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/411cc0b0-ru.
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