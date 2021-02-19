Поддержка экологически чистого городского общественного транспорта в Казахстане, Кыргызстане и Молдове

В настоящем отчете представлены цели, методология, процедуры и основные выводы по итогам реализации проекта ОЭСР «Укрепление потенциала государственных финансов стран ВЕКЦА в сфере зеленых инвестиций». Проект осуществлялся в период с 2016 по 2019 год для оказания содействия странам-партнерам (Казахстану, Кыргызстану и Молдове) в переходе на более устойчивый путь развития за счет снижения энергоемкости и углеродоемкости их экономик. Проектная команда в сотрудничестве с профильными министерствами каждой из стран разработала программы государственных инвестиций в полном соответствии с передовой международной практикой. Эти программы направлены на выполнение ключевых задач экологической и климатической политики стран-партнеров. В частности, программы поддержки экологически чистого общественного транспорта делают упор на снижение уровня загрязнения воздуха и сокращение выбросов парниковых газов, генерируемых целевым сектором, прежде всего, в крупных городах. Реализация данных программ станет наглядным примером того, как можно использовать ограниченные государственные ресурсы для поощрения инвестиций частного сектора в проекты, дающие значительную экологическую и социально-экономическую выгоду.