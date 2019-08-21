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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В КАЗАХСТАНЕ

Руководящие принципы реформирования политики в области экологических платежей
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DOI
https://doi.org/10.1787/4a86e63d-ru
Authors
OECD
Tags
OECD Green Growth Studies
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Cite this content as:

OECD (2019), РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В КАЗАХСТАНЕ: Руководящие принципы реформирования политики в области экологических платежей, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/4a86e63d-ru.
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