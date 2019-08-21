РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В КАЗАХСТАНЕ

В Казахстане, с тех пор, как он стал независимым, зафиксированы впечатляющие темпы экономического роста, в основном в результате экспорта биржевых товаров и высокого уровня использования энергии. Эти темпы неустойчивы и создают значительное загрязнение воздуха, особенно из стационарных промышленных источников. Это ставит под угрозу устремления страны в области развития к 2050 году стать одной из ведущих экономик мира и приблизиться по уровню жизни к государствам — членам ОЭСР. В данной публикации, которая опирается на более ранние исследования ОЭСР, показано, что в Казахстане экологические платежи (экологические налоги, взыскания за несоблюдение требований и компенсация экологического ущерба) за промышленные загрязнители воздуха, применяемые в настоящее время, препятствуют энергоэффективности и борьбе с загрязнением жесткими мерами реагирования на несоблюдение требований и сосредоточенностью на привлечении доходов. Кроме того, они увеличивают издержки, связанные с ведением бизнеса в стране, и приносят мало пользы окружающей среде. Необходимо провести дальнейшие серьезные реформы регулирования экологических платежей в духе принципа «загрязнитель платит». В данном отчете представлены руководящие принципы реформ, основанные на положениях о загрязнении воздуха государств — членов ОЭСР и результатах анализа системы Казахстана, который ОЭСР проводила в тесном сотрудничестве с Правительством Казахстана.