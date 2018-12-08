Энергетические субсидии в странах Восточного партнерства ЕС

Целью данной публикации является первое систематическое и комплексное описание энергетических субсидий в странах Восточного партнерства (ВП), которое должно привести к большей прозрачности в данном вопросе и послужит надежной аналитической базой для обоснования необходимости реформ в этих странах (в исследование включены: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина). Основываясь на стандартной методологии ОЭСР, в исследовании представлена количественная оценка государственной поддержки производства и потребления угля, нефти и нефтепродуктов, природного газа, а также электрической и тепловой энергии, производимой на основе этих видов ископаемого топлива. Также кратко рассмотрены меры поддержки энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Кроме того, обсуждаются вопросы налогообложения и ценообразования в энергетическом секторе, лежащие в основе анализа энергетических субсидий.

Эта публикация была подготовлена в рамках проекта «Экологизация экономики стран Восточного партнерства» (EaP GREEN) при поддержке Европейского Союза и координации с правительствами стран ВП и партнерами из системы ООН: Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН), Программой ООН по окружающей среде и Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).