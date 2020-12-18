К водной безопасности Беларуси

Настоящий отчет представляет результаты сотрудничества в области повышения водной безопасности Республики Беларусь с ОЭСР и ее партнерами по реализации финансируемого Европейским союзом проекта Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства. Он содержит обзор наличия и распределения водных ресурсов в стране, а также связанных с ними особых вызовов, стоящих перед различными областями Беларуси, и рассматривает запланированные меры политики для достижения всеобъемлющих целей водной политики Беларуси по обеспечению водной безопасности в рамках будущей национальной "Водной Стратегии Республики Беларусь на период до 2030 года, в условиях изменения климата". Настоящий отчет также включает в себя оценку возможностей повышения водной безопасности Беларуси посредством оказания поддержки программе водохозяйственных реформ, осуществляемой в стране.