«Индекс экономической политики в сфере МСП: страны Восточного партнерства в 2020 г. Оценка реализации Европейского акта о малом бизнесе» является уникальным инструментом сопоставительного анализа, который позволяет контролировать прогресс разработки и осуществления политики в области МСП в сравнении с передовыми практиками ЕС и международного сообщества. Он основывается на 10 принципах Европейского акта о малом бизнесе (АМБ), который предлагает широкий спектр мер, направленных на оказание поддержки предприятиям. Эти принципы служат руководящей основой для разработки и осуществления политики в сфере МСП. Настоящее исследование является третьим изданием из данной серии. Результаты первых двух исследований были опубликованы в 2012 и 2016 годах. В исследовании 2020 года представлен всесторонний обзор хода реализации десяти рекомендаций закона, а также анализируются успехи, достигнутые странами региона с 2016 года. Кроме того, в исследовании рассматриваются существующие проблемы, затрагивающие МСП в странах ВП, и предлагаются рекомендации по их решению на основе примеров передовой практики ЕС и других стран мира. В издание 2020 года также включена оценка трех новых направлений (защита конкуренции, принудительное исполнение договоров и коммерческая добросовестность), выходящих за рамки политики развития МСП и охватывающих ключевые приоритеты структурных реформ, которые имеют решающее значение для создания равных условий для предприятий всех размеров и форм собственности.