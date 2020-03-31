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Индекс экономической политики в сфере МСП: страны Восточного партнерства в 2020 г.

Оценка реализации Европейского акта о малом бизнесе
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DOI
https://doi.org/10.1787/23da87c6-ru
Authors
OECD, European Union, European Training Foundation, European Bank for Reconstruction and Development
Tags
SME Policy Index

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Cite this content as:

OECD et al. (2020), Индекс экономической политики в сфере МСП: страны Восточного партнерства в 2020 г.: Оценка реализации Европейского акта о малом бизнесе, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/23da87c6-ru.
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