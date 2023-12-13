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Совершенствование правовой среды предпринимательства и инвестиционной деятельности в странах Центральной Азии

отчет о прогрессе
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DOI
https://doi.org/10.1787/6151f6c2-ru
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2023), Совершенствование правовой среды предпринимательства и инвестиционной деятельности в странах Центральной Азии: отчет о прогрессе, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6151f6c2-ru.
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