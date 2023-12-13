Совершенствование правовой среды предпринимательства и инвестиционной деятельности в странах Центральной Азии

Хотя Центральная Азия оказалась относительно устойчивой к потрясениям COVID-19, замедлению темпов роста в Китае и войне России на Украине, снижение темпов роста в регионе, низкая производительность труда и сохраняющаяся глобальная неопределенность указывают на необходимость устранения недостатков делового и инвестиционного климата. Внедрение предсказуемых правил, создание равных условий для компаний и усиление конкуренции на рынках, в частности, может стимулировать как местных предпринимателей, так и иностранных инвесторов к инвестированию и развитию в регионе. В настоящем отчете представлена оценка прогресса, достигнутого после проведения в 2019-2020 гг. анализа правовой среды для бизнеса и инвестиций в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане на фоне изменения международного контекста, вызванного COVID-19 и войной.