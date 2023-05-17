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Анализ делового климата в Узбекистане

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DOI
https://doi.org/10.1787/84ffe567-ru
Authors
OECD
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OECD (2023), Анализ делового климата в Узбекистане, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/84ffe567-ru.
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