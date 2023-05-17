Анализ делового климата в Узбекистане

Устранение преград на пути развития частного сектора является долгосрочной целью правительства Узбекистана, а начавшаяся в 2017 году масштабная программа реформ предусматривала более активное содействие росту конкурентоспособности и производительности компаний частного сектора. Чтобы справиться с вызовами и воспользоваться возможностями «зеленого» и цифрового переходов, которые обеспечивают новый импульс для ускорения этих реформ, Узбекистану необходим более динамичный и инновационный частный сектор. Настоящий отчет, основанный на результатах небольшого целевого опроса иностранных компаний, работающих на территории Узбекистана, дает новое представление об их восприятии текущих реформ и тем самым привлекает внимание к некоторым из наиболее актуальных проблем, стоящих перед органами, отвечающими за разработку и реализацию мер экономической политики, и бизнесом.