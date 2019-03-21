Антикоррупционные реформы в Узбекистане

В мониторинговом отчете проанализированы и дана оценка последних тенденций в сфере борьбы с коррупцией в Узбекистане. Отмечается как позитивное то, что впервые за многие годы по многим направлениям на высшем политическом уровне страны были инициированы реформы, которые часто имеют кардинальный характер. Эти меры находятся на раннем этапе разработки или внедрения и поэтому еще рано давать оценку их практической результативности. Приветствуя такие начинания, в отчете дается критическая оценка состоянию дел в различных сферах государственного управления, которые связаны с антикоррупционной деятельностью, и дается целый ряд детальных и конкретных рекомендаций, направленных на коренное изменение законодательства и практики правоприменения.