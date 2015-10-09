Антикоррупционные реформы в Узбекистане

Важнейший шаг, который был сделан Узбекистаном – это утверждение Комплексного плана практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2015 год. Этот первый антикоррупционный план действий был разработан при участии разных ведомств и организаций, в том числе учтено мнение гражданского общества и научных кругов. План включает мероприятия по антикоррупционной политике и некоторым аспектам предупреждения коррупции, например, проведение исследований и опросов о коррупции, разработка и внедрение образовательных программ, принятие в государственных органах мер по предупреждению коррупции, о конкурсном отборе, Кодекс этического поведения работников государственных органов. В отчете отмечено, что Узбекистан исполняет мероприятия, включенные в Плане, и приветствуется подготовка отчета об исполнении Плана, который будет публично доступен. На следующем этапе развития антикоррупционной политики важно определить ее основу, включая цели и основные направления, и продолжать разработку таких планов антикоррупционных мероприятии как в 2015.