Развитие цифровых навыков с целью повышения конкурентоспособности частного сектора в Узбекистане

С 2019 года цифровая трансформация является явным приоритетом политики Узбекистана. Несмотря на то, что страна добилась значительного прогресса в плане доступа к интернету, его качества и доступности, уровень использования цифровых технологий среди компаний остается низким. Недостаток цифровых навыков, по-видимому, является сдерживающим фактором, влияющим на цифровую трансформацию бизнеса.

Основываясь на последних исследованиях ОЭСР по цифровизации, в данном отчете рассматриваются причины, сдерживающие цифровое развитие бизнеса в Узбекистане. В нем предлагаются три группы государственных мер: (1) создание благоприятной институциональной основы для освоения цифровых технологий компаниями; (2) повышение осведомленности компаний о важности приобретения цифровых и дополнительных навыков; и (3) расширение существующей поддержки цифровизации при устранении гендерного цифрового разрыва.