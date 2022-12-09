Повышение эффективности продвижения инвестиций в Таджикистане

Таджикистан определил, что привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является критически важным элементом его национальной стратегии развития, который может помочь в достижении ряда стратегических целей, включая рост частного сектора, создание рабочих мест и диверсификацию экономики. Поскольку пандемия COVID-19 увеличила спрос на ПИИ, во всем мире выросла роль агентств по привлечению инвестиций (АПИ). Работа по привлечению инвестиций и содействию инвестиционной деятельности, осуществляемая специальным агентством по привлечению инвестиций, может помочь в привлечении ПИИ, при условии принятия мер, направленных на улучшение общих инвестиционных условий.