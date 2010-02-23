Reviews of National Policies for Education: Kazakhstan, Kyrgyz Republic and Tajikistan 2009

В данной публикации ОЭСР предлагается обзор текущей образовательной политики в отношении детей с особыми образовательными потребностями в Казахстане, Кыргызской Pеспублике и Таджикистане. Дается представление о социально-

историческом контексте, системах образования и соответствующего законодательства, критически анализируются принятые взгляды на доступ к образованию для самой уязвимой группы детского населения в данных странах. Особое внимание уделяется

политическим мерам, направленным на обеспечения инклюзивности образования, процедурам идентификации и оценки, общей координации предоставления образовательных услуг, интеграции в общеобразовательную систему, а также наиболее

успешным практикам и роли НПО и общественных доноров. Публикация входит в серию изданий ОЭСР “Oбзор национал ьной политики в области образования”, ее готовит Программа по Сотрудничеству со странами, не входящими в

состав ОЭСР Директората по Образованию.