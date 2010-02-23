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Reviews of National Policies for Education: Kazakhstan, Kyrgyz Republic and Tajikistan 2009

Students with Special Needs and those with Disabilities (Russian version)
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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264059917-ru
Authors
OECD
Tags
Reviews of National Policies for Education

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English
русский

Cite this content as:

OECD (2010), Reviews of National Policies for Education: Kazakhstan, Kyrgyz Republic and Tajikistan 2009: Students with Special Needs and those with Disabilities (Russian version), Reviews of National Policies for Education, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264059917-ru.
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